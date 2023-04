Critica Gutiérrez Müller intrigas: doy fe que AMLO está bien

CIUDAD DE MÉXICO

Justificó que no podía dejar pasar el tema ante la ola de "rumores, chismes, argüendes e intrigas" de quienes tienen una inventiva, a veces perniciosa, la cual, ironizó, la deberían usar para leer y ser productivos.

"Son capaces de mirar una realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar, en la linguistica se dice deturpar los hechos, las palabras, los dichos, y eso no está mal como ejercicio creativo para quienes informan cosas. Les quiero decir que la única y autentica verdad es que nuestro Presidente está muy bien, eso es lo primero.

"Él fue contagiado por Covid-19, y como todos saben, aprendidos que una de las formas de curar y no contagiar es el aislamiento. Entonces el Presidente está guardadito, reposando, como debe ser, todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene ya queda en la inventiva de muchos, que a lo mejor no tienen mucho que hacer", indicó.

Para referirse a la salud de su esposo, la académica aprovechó la pregunta que le hizo el maestro de ceremonias sobre qué edad era la correcta para leer.

"Respondiendo a tu pregunta, leer es una forma de ocupar el tiempo libre, para otros convertirlo en un modo de vida. ¿Con qué objeto? De no creer murmuraciones, no amplificar los hechos que no ocurrieron o inventarlos con fines perniciosos. La lectura nos puede llevar a comprender la realidad que vivimos y la realidad imagina, pero no a la manera que les dije previamente, inventando, con bastante audacia, argüendes que no existen", remató.

Justificó que había muchos rumores sobre su asistencia al evento, y no podía faltar porque no es grave, incluso, dijo, lo dejó dormido y con tratamiento.

A los estudiantes les recomendó iniciarse en la lectura con cuentos cortos, no con noticias que hasta son falsas.

Sarcástica, le cuestionó al Gobernador de Tabasco, Carlos Merino, quien trae un pie lastimado, si a él también le había inventado chismes sobre su accidente.

"Que andaba de pachanga, en el bailongo, pero fue haciendo deporte", le respondió el Mandatario.

Por lo que ella remató entre risas: "crean, crean en lo que dicen la persona que lo vivió".