En 2024 puede haber corrimiento al centro.- AMLO

El Mandatario se refirió al tema al hablar sobre las empresas que apuestan a que concluya el sexenio, para poder operar como lo hacían en las pasadas administraciones.

"Ellos albergan la ilusión de que ya va a terminar el Gobierno nuestro y si puede ser que haya, pues un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo, decía Don Daniel Cosío Villegas, su estilo personal", soltó.

Las declaraciones del tabasqueño se registran en medio de las tensiones internas que vive Morena por la definición de las reglas y los tiempos para definir la candidatura presidencial.

El Canciller Marcelo Ebrard, que ha sido calificado como el más moderado de los aspirantes presidenciales, ha exigido a la dirigencia nacional actuar con claridad y ha reprochado la idea de que exista "un favorita", en las aspiraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Este martes, desde Palacio Nacional el Jefe del Ejecutivo federal también consideró que el próximo Presidente o Presidenta impondrá su propio estilo, que podría no incluir las mañaneras y hasta cambios en la forma de hablar, es decir, sin acento tabasqueño.

"Quién sabe si habrá mañaneras, quién sabe si habrá denuncias así, quién sabe sí se vaya a polarizar, que no es polarizar, es politizar.

"Pero estoy seguro de que va a continuar la transformación, puede ser qué con otro lenguaje, van a hablar más rápido que yo, yo no hablo de corrido, no se van a comer las eses, no nos van a decir de más, pero en lo esencial va a continuar la transformación", agregó.