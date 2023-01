México tendrá sistema de salud mejor que Dinamarca: AMLO

"No va haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor, y no va a ser como el de Dinamarca, va ser mejor que el de Dinamarca".