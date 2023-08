AMLO dice que acatará orden de SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno acatará la orden del ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -a quien calificó como "deshonesto" -y se suspenderá la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua.

El Mandatario federal calificó como "muy reaccionaria, conservadora irresponsable y politiquera" a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván (PAN) por haber presentó la controversia ante el máximo Tribunal por impedir la distribución de estos libros en esa entidad.

"Acaba de darse conocer que un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de textos en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservada irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entregue los libros a los niños en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libres, buscando dejar sin libros de textos a los niños y a los estudiantes de chihuahua.

"¿Qué vamos a hacer? pues vamos a respetar esa decisión aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua", dijo.

Al manifestar que "todo es politiquería", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la campaña en contra de los nuevos libros de textos de la SEP por parte de la oposición es debido a que vienen las elecciones federales de 2024 y "ya están querido manipular" a la población mexicana.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal criticó que Marko Cortés, líder nacional del PAN, haya llamado a arrancar las hojas donde se hable de "comunismo", así como que la orden del ministro Luis María Aguilar, a quien calificó como "deshonesto" haya ordenado suspender la distribución de estos libros en Chihuahua.

"Esto de los libros de texto, hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice `No he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunista´. Oye, primo hermano, o sea es una mentalidad muy retrogradas, muy conservadora, pero qué culpa tienen los niños, los estudiantes.

"El dirigente del PAN llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído, y todo es politiquería, porque como vienen las elecciones ya están queriendo manipular. Nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante", declaró.