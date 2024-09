AMLO pide a sus adversarios no "espantar" a trabajadores del Poder Judicial

Aunque casi la mitad de los trabajadores del Poder Judicial tienen un familiar en la institución, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios a no espantar porque que la reforma al sistema de justicia no propone despedirlos.

"Que no espanten que se va a despedir a los trabajadores, no, ni siquiera a los familiares, ´antes como antes ahora como ahora´, es arriba, siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo, cortar el copete", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 10 de septiembre en Palacio Nacional.

López Obrador acusó que quienes se oponen a la reforma es porque no quieren perder privilegios porque hay ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dependen de los hombres con más poder económico y están al servicio de las grandes corporaciones económicas nacionales y del extranjero.

Aseguró que en el peor de los casos, si los senadores deciden que no se necesita al Poder judicial "porque requerimos de la corrupción", su gobierno ya cumplió.

"Nadie nos va a poder reprochar el día de mañana de que no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque es una obligación moral enfrentar esta corrupción en beneficio de nuestro querido México", expresó.

El presidente López Obrador lamentó que sus adversarios defiendan ese régimen de corrupción y señalen que se acabe la república y habrá una dictadura.

"Es lamentable, pero esa es la realidad, aunque digan que se acaba la República y llega una dictadura, bueno, si no es la dictadura del proletariado, porque a lo mejor en eso están pensando, porque no tienen rigor académico para que haya una dictadura se necesita una dictadora o un dictador, y pues yo ya me voy. Solo que Krauze este pensado que ya no va a ser la coronación de la reina ´Claudia Carlota´, sino que ahora será la dictadura ´Claudia Porfiria", ironizó.