AMLO cuestiona que ministros de SCJN ganen 700 mp mensuales

CIUDAD DE MÉXICO.- "¿Cómo 700 mil pesos mensuales? ¿qué se creen? Pero además los moches por los favores que llevan a cabo", tronó el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que insistirá en que el Poder Judicial se moralice porque le hace falta.

"Ahora que se está atendiendo el asunto es ir al fondo, como la corrupción, no solo es castigar al corrupto, es estigmatizar al corrupto, que no se piensa que es normal y no permitir que sea un estilo de vida".

El presidente López Obrador dijo que deben terminarse los privilegios:

"No es quítale a los de arriba, es abajo los privilegios. Arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios".