Critica AMLO reclamos por pluris

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió de nuevo en defensa de la mayoría calificada que podría conseguir la coalición Morena-PT-PVEM en la próxima legislatura del Congreso de la Unión.

Aseguró que "el pueblo" ya habló en la elección del 2 de junio.

"¿Qué les extraña? Habló México, habló el pueblo, y ahora no quieren. ¿Cómo van a distribuir entonces? ¿Cómo se va a hacer la distribución?", cuestionó.

"¿Saben que en el 85 por ciento de los 300 distritos ganaron los que estaban a favor de la transformación? En el 85 por ciento, no en el 70. ¿Por qué no va a tener mayoría calificada quienes formaron parte de la coalición? ¿Por qué no, si cada partido obtuvo más votos? Creo que el Partido del Trabajo obtuvo más triunfos en distritos que el PAN".

En su conferencia en el Palacio Nacional, el mandatario mostró mapas con los resultados electorales y advirtió que, para poder complacer a la oposición y a quienes acusan sobrerrepresentación, habría que asignar un centenar de plurinominales a quienes perdieron la elección.

"Como 100 más para que el movimiento de transformación no alcanzara la mayoría absoluta. Pero, ¿con qué fundamento les dan más, con qué fundamento legal, si no está en la ley? Lo que está en la Constitución y está en la ley es esto", agregó.

López Obrador consideró que los ciudadanos no deben estar preocupados ante la posibilidad de que el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pueda tomar alguna decisión al margen de la ley.

"Y no, no preocuparse por que van a hacer, van a llevar a cabo golpes de Estado los del Poder Judicial junto con la mafia del poder, no, el pueblo de México es mucha pieza, esto es otra cosa completamente distinta", advirtió.

El mandatario calificó a la oposición de descarada y deshonesta, por fraguar una supuesta rebelión para impedir que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acusó a quienes cuestionan el reparto de posiciones plurinominales por cínicos e hipócritas.

El pasado martes, el Observatorio Ciudadano, organización integrada por especialistas en temas electorales, pidió a consejeros del INE una interpretación sistemática y funcional de la ley para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Los expertos insistieron en que Morena, PVEM y PT no pueden tener más de 300 diputados, porque eso atentaría contra la democracia y la pluralidad.

Recordaron que ningún partido político debe tener una sobrerrepresentación mayor a 8 puntos porcentuales, medida entre su porcentaje de votación nacional emitida y el porcentaje de curules que obtenga, por la vía de representación plurinominal, en la Cámara de Diputados.

"El análisis, las reflexiones y los argumentos (señalan) que las limitaciones constitucionales del artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos, en lo individual, como a coaliciones electorales.

"Bajo esa argumentación, interpretación que los juristas llaman sistemática y funcional, y que es armónica con otras normas constitucionales, la conclusión del Observatorio es que la coalición Morena, PVEM y PT no debe tener en la próxima legislatura más de 300 diputados", indicó el especialista Jorge Alcocer.