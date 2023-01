Critica AMLO pacto de Va por México y presume a Morena

"En el bloque conservador, ahí quién sabe cómo le van a hacer, ya están hablando, no lo creo eh, pero están difundiéndose informes de que ya llegaron a un acuerdo de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, que eso es excepcional, 'ese apoyo sí se ve'", criticó.

"Y que, a cambio, ya se arreglaron, que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la Ciudad y en la Presidencia. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon faros jajajaja. Si es cierto ese acuerdo".

"Pero sigue estando en el aire la pregunta, porque a nosotros, como tú lo haces, en uso de tu derecho, me dices que qué opino de Adán y de las corcholatas, hasta se usa en términos despectivos, y no se dice nada de que, de hecho, no de derecho, de facto, no de jure, el jefe del supremo poder conservador es Claudio, él es el que está fijando las reglas, Claudio X. González".

Y entonces, el Presidente destacó la ruta para elegir candidatos de Morena, partido que fundó.

"Entonces ¿cómo le van a hacer también? Porque en el partido que nosotros fundamos y que ahora tengo licencia para ocupar la Presidencia, ya está definida una ruta y hay un procedimiento que es una encuesta, pero de repente nos enteramos de que hay acuerdos en el bloque conservador, pero son de lo más antidemocrático que puede haber, porque nada más lo anuncian quiénes deciden, ni los militantes de sus partidos", indicó.

"Imagínense una gente de Coahuila del PAN, que ahora por decisión de los de arriba tiene que apoyar al PRI y a los Moreira, cuando los engañaron no sé cuánto tiempo diciéndoles que los Moreira eran de lo peor".

Corcholatas lo 'están haciendo muy bien'

Andrés Manuel López Obrador afirmó que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López "lo están haciendo muy bien" y que al final decidirá el pueblo. Al hablar de los aspirantes, el Presidente incluyó a Ricardo Monreal.

"Pues yo pienso que debe haber atención a todos, que haya unidad y lo están haciendo muy bien", estimó.

"Están muy unidos Claudia, Marcelo, Adán, están incluyendo a Ricardo Monreal y debe incluirse a otros y todos en unidad y el que va a decidir es el pueblo, no hay de dedazo, es que eso les cuesta trabajo entenderlo a algunos".