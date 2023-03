Critica AMLO amparo concedido a Edmundo

Ciudad de México

"Ayer [lunes] hubo una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Ya ven que ´el INE no se toca´, entonces le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo", ha dicho el mandatario en su conferencia diaria. Ya anteriormente, López Obrador había usado irónicamente el eslogan que la oposición y ciudadanos enarbolaron contra su reforma electoral —"El INE no se toca"—: mientras los críticos promovían la defensa de la institución, el mandatario veía un intento conservador de mantener un orden de privilegios.

´REIVINDICARON LA DEMOCRACIA´

"Pero además", ha añadido el Presidente en referencia al secretario ejecutivo del INE, "Todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole, y los medios de información, todos, celebrando, porque ´se había reivindicado´ a la democracia". Una gente [Jacobo] que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndole, pero dándolo como un triunfo: ´La primera derrota del plan B´. Pues me llena de orgullo el perder así, no se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder".