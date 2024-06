Prevé AMLO 'inestabilidad financiera' por elecciones en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que puede haber factores de inestabilidad económica y financiera en noviembre y diciembre por las elecciones en Estados Unidos.

En conferencia mañanera, explicó que por eso es necesario que su Administración deje una "reserva" o margen de maniobra al Gobierno de la futura Presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de que requiera incrementar la deuda.

"Nosotros estamos luchando porque sean 5 o 5.5 (del PIB), es decir, dejar dos puntos del Producto (Calderón y Peña Nieto la dejaron en 7), que son como 600 o 700 mil millones de pesos de reserva, por lo que se pueda necesitar", aseguró AMLO.

"No se va a requerir, consideramos, pero hay que actuar de manera precavida, sobre todo pensando en las elecciones de Estados Unidos. No en el proceso de nosotros, yo no veo que haya ninguna inestabilidad económica, ninguna crisis hasta noviembre, diciembre, que pasen las elecciones".

Aunque no dejó ver su previsión sobre si continuará Joe Biden o llegará a la Presidencia Donald Trump, el Mandatario mexicano si adelantó que habrá ajustes en la economía estadounidense.

"Pero sí, como sucede a veces cuando llegan los nuevos Gobiernos llevan a cabo políticas de ajuste y esas políticas de ajuste sí tienen un impacto y cuando se trata de la economía de Estados Unidos pues sí impacta en el mundo y sí tenemos una relación económica cercana como sucede y está muy integrada su política económica a la nuestra", sostuvo.