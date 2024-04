Confronta AMLO a Sinhue, gobernador de Guanajuato

Ciudad de México.- El homicidio de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, la tarde del lunes, en plena calle y rodeada de gente, ha dejado una estela con cariz político que sigue dando coletazos. A la grave falta de coordinación entre las autoridades que derivó en su muerte le ha seguido el reparto de culpas entre el oficialismo y la oposición. Este miércoles, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado sus críticas al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, del opositor PAN, por los malos saldos en materia de seguridad en su Estado. "Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios, y es un asunto cotidiano", ha dicho en su conferencia matutina. "[El gobernador] tiene que atender el asunto [de la inseguridad], porque está totalmente fuera de control", ha añadido.





PRESENTA CIFRAS

López Obrador presentó en su popular Mañanera las cifras de homicidios que diariamente recolecta el Gobierno federal con información de las fiscalías estatales. Según esas mediciones, de los 71 asesinatos registrados el martes, 16 —la mayoría— ocurrieron en Guanajuato. El Estado repitió en la misma posición el lunes y el fin de semana. En realidad, Guanajuato, gobernado por el PAN desde la década de los noventa, lleva varios años entre los Estados con mayor índice de homicidios, cuando no ocupa el primer lugar.

Desde su llegada a Palacio Nacional, López Obrador instauró la práctica de reunirse todas las mañanas con el Gabinete de Seguridad para conocer las cifras de violencia y estar al tanto de las estrategias de combate a los grupos criminales. El presidente pidió a los gobernadores repetir el modelo en sus Estados, en mesas donde participan representantes de agencias federales y locales. Este miércoles, López Obrador afirmó que el gobernador Rodríguez no asiste a esas reuniones. "Hay muchos gobernadores que no van y un caso es el de Guanajuato. El fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas, el que va más es el secretario de Seguridad, pero no van cuando es un asunto prioritario, fundamental. Hay gobernadoras y gobernadores que tienen 95% o 96% de asistencia y hay unos que no van, también eso cuenta", ha afirmado.





SOLICITAN PROTECCIÓN

El dirigente de Morena, Mario Delgado, ha informado de que el partido solicitó el martes la protección de autoridades federales para 40 candidatos a alcaldes en Guanajuato. La petición supone un replanteamiento del mecanismo acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos y las autoridades de seguridad. Según ese protocolo, las solicitudes de resguardo para candidatos a la presidencia, gubernaturas, diputaciones y senadurías deben ser atendidas por el INE y las agencias federales; en tanto, las peticiones de protección para aspirantes locales —a alcaldes, regidores y diputados— deben ser asumidas por los Institutos Electorales y las autoridades de seguridad estatales. El asesinato de Gaytán demostró las graves fallas de ese mecanismo.

"Ayer [martes] se solicitó la protección para 40 candidatos en Guanajuato, ya directamente al Gobierno federal", ha explicado Delgado en conferencia en Guadalajara (Jalisco). "Obviamente, a través del INE, que es el acuerdo, pero se está pidiendo una excepción para que se atiendan, y no es un tema de tramitología, de burocracia, es un tema de decisión política. En el caso del Gobierno federal, dice dar respuesta inmediata a las solicitudes que le corresponden", ha precisado.





DEMANDA INVESTIGAR

La candidata morenista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, presente en la conferencia con Delgado, ha pedido una investigación para determinar si hubo negligencia de las autoridades de Guanajuato, tras documentarse que el Instituto Electoral estatal turnó la petición de seguridad de Gaytán a la Secretaría de Gobierno, pese a lo cual la candidata quedó desprotegida y a merced de sus asesinos. "Lo que estamos llamando la atención, que no había ocurrido en otras ocasiones, es por qué no se le dio seguridad a Gisela; esa es la pregunta, cuando ella lo solicitó y lo solicitó Morena-Guanajuato", ha cuestionado la candidata. "La pregunta que nosotros hacemos es: ¿Qué pasó ahí? Entonces, está obligado el Gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato a decir qué pasó, si hubo negligencia, si se decidió no dar el apoyo", sostuvo.