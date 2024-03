Cobro a Salinas Pliego no es pleito personal.- AMLO

Tras advertir que en su Gobierno ya no se permiten los privilegios fiscales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el cobro de impuestos a Ricardo Salinas Pliego no es un pleito personal.

"Se está ventilando un asunto de interés público, no hay ningún problema, es sólo aclarar, no es un asunto personal. Es que todos tenemos la obligación de contribuir y antes los de arriba no pagaban impuestos, es una cosa increíble. Entonces, no es un pleito personal, es que nosotros decidimos no permitir los privilegios fiscales.

"Incluso por eso se modificó, se reformó, el Artículo 28 y están prohibidas las condonaciones de impuestos, esa era una facultad que tenía el Presidente y me acuerdo que cuando se envió la iniciativa legisladores decían: vamos a ponerle que pueden haber excepciones y dije no, ninguna excepción, se prohíbe la condonación de impuestos, porque por encima de la autoridad presidencial está la Constitución y así quedó establecido. Entonces, no es ningún problema personal", comentó López Obrador en conferencia.

La deuda de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas pasó de 30 mil millones de pesos a 63 mil millones en tan sólo cinco días en los que se han endurecido los ataques del dueño de Grupo Salinas contra la 4T.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó ayer en la mañanera que de la deuda actual, 53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales anteriores y en proceso.

Los otros 10 mil millones de pesos, precisó, son derivados de créditos emitidos en la actual Administración.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal exigió también al empresario Salinas Pliego presentar pruebas de sus acusaciones sobre corrupción en el Gobierno y mal manejo del presupuesto para la pensión universal para adultos mayores.

"Es que Ricardo dice que el Gobierno es corrupto, entonces el que acusa tiene que probar. A ver: ¿dónde está su acusación y su prueba? Porque nosotros no permitimos la corrupción de nadie, o sea, no es nada más la calumnia. Yo llevo años enfrentando la corrupción, años, décadas, pero siempre con pruebas, siempre", mencionó.