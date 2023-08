AMLO asegura que no influirá en la elección del candidato de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Morena no habrá dedazo y él no influirá en el proceso para elegir a su candidata o candidato a la Presidencia, a diferencia de "la comedia" del Frente Amplio por México.

"No, aquí no hay dedazo, no estoy influyendo, no tengo doble discurso porque no soy hipócrita".