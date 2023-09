AMLO asegura que en casi cinco años de gobierno se ha avanzado

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un año de que termine su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente muy tranquilo porque en casi cinco años de gobierno se ha avanzado "bastante" y lo que más le llena de orgullo es que ha podido reducir la pobreza y la desigualdad entre los mexicanos.

En su visita a Chetumal para supervisar los avances del Tren Maya, el jefe del Ejecutivo federal recordó que en septiembre del próximo año termina su ciclo y que se siente muy contento porque se ha dedicado a servir al pueblo.

"Me voy a ir muy contento, muy contento, porque me he dedicado a servir al pueblo y ya estoy terminando mi ciclo. En septiembre del año próximo me voy a jubilar.

"Ya entregué el bastón de mando, ya hay una dirigente del movimiento de transformación (Claudia Sheinbaum) y me siento muy tranquilo porque se ha avanzado bastante. Lo que más me llena de orgullo es de que hemos podido reducir la pobreza y la desigualdad", declaró.

López Obrador señaló que en el resto del año que le queda al frente de la Presidencia de la República se dedicará a inaugurar obras.

El Mandatario federal informó que dentro de 15 días regresará a Quintana Roo para supervisar a bordo del Tren los tramos de Cancún hasta Escárcega, Campeche.