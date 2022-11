'EU no puede presionarnos por maíz amarillo'

"Ahora que fuimos a Estados Unidos se hicieron acuerdos y querían ellos vendernos maíz amarillo, no, hay un mercado, que se siga sosteniendo, pero el Gobierno no puede hacer una compra de maíz amarillo, porque no hay investigación sobre eso de los efectos secundarios, los daños que ocasiona.

"Ojalá en el Senado se revise todo esto y como en el etiquetado y todo, lo principal es la salud, hasta los dueños de las empresas, los empleados, sus familias, cómo van a andar comiendo cosas que dañan, tóxicas, tiene que ver mucho con las nuevas enfermedades, nuestra alimentación, entonces es un buen tema", dijo.

El Mandatario insistió en su posición contra los cultivos genéticamente modificados y los agroquímicos

"Se tiene que ir avanzando en la elaboración de fertilizante y sustancias no tóxicas para enfrentar plagas, el glifosato es un modelo de cómo se limita el uso, no se prohíbe del todo, se reduce su uso y al mismo tiempo Conacyt tiene una investigación para buscar un sustituto, no es un asunto sencillo, lo están haciendo en otros países lleva tiempo, son pocos los avances, pero hay que hacerlo, no resignarse a decir 'ni modo', puede producir cáncer, pero necesitamos comer, o lo del maíz transgénico, la amenaza, si no me aceptas maíz amarillo no te voy a vender maíz, hay ahora una supuesta amenaza, habría que ver si es cierto, de un senador republicano que si no comprábamos maíz amarillo iba a denunciarse a México".

"Con todo respeto eso no lo pueden hacer, o sea, somos un país libre, soberano, y no por vender maíz amarillo nos van a enfermar y vamos a hacer a un lado nuestros maíces nativos, si de México es el maíz , esa planta bendita, tenemos que cuidar y no irnos solo por la rentabilidad, además hay una corriente ahora que vamos nosotros a fomentarla que se consuma más maíz blanco y nativo, ya en los restaurantes de comida sofisticada, yo no acudo a esos restaurantes, lo aclaro, pero me llega información, ya la tortilla que dan es de maíz nativo".

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, advirtió el mes pasado que hablaba con funcionarios en México sobre la inminente prohibición del maíz genéticamente modificado en ese País, y agregó que será importante tener claridad sobre el tema en 2023.

En un decreto emitido a fines de 2021, López Obrador apunta a eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para 2024.