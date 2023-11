AMLO acusa campaña de TV Azteca contra su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña de TV Azteca para señalar "la incapacidad de su gobierno" ante la tragedia que dejó el huracán Otis y "para que me mienten la madre" por la molestia del empresario Ricardo Salinas Pliego a pagar 25 mil millones de pesos de adeudos fiscales.

"Hay una campaña hablando la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre, ayer me acordé mucho de Manuelita, mi amor, que está en el cielo".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo explicó que no es Javier Alatorre sino el empresario Ricardo Salinas Pliego.

"Mucha gente lo sabe, he hablado con él y lo seguiré haciendo; él tiene una querella, un proceso legal porque desde los tiempos de Vicente Fox cuando ere secretario de Hacienda Francisco Gil, le presentaron una denuncia por no pagar impuestos, y le exigen un pago de impuestos que se ha litigado sexenio, tras sexenio".

Señaló que esto ha generado malestar en Ricardo Salinas, "lo entiendo, no voy a pelear con él, pero no me puedo quedar callado, ser omiso o cómplice, porque otros me podrían decir porque me cobras y a otros no, el señor Fernández de Oxxo, Walmart, o Televisa o cualquier contribuyente".

"Un maestro un trabajador ´para que me pides que pague ISR si los de arriba no pagan´, por eso el enojo, puedo equivocarme", dijo.