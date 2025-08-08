Verifica gobernador avances de programa IMSS- Bienestar

En Palacio Nacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya participó en una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar seguimiento a los avances del programa IMSS-Bienestar.

El mandatario tamaulipeco, junto a gobernadoras y gobernadores del país, refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de salud en el estado y ampliar la cobertura del IMSS-Bienestar, como pilar fundamental de la política social en materia de salud en beneficio del pueblo de Tamaulipas.



