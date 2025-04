Escándalo de funcionario del PJ en filtro alcoholemia en Coahuila

Eduardo Fuentevilla Cabello, un funcionario del Poder Judicial de la Federación en Coahuila, protagonizó un escándalo en un filtro alcoholemia donde fue grabado insultando, amedrentando y amenazando a los agentes que hacían su labor en Saltillo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado en el bulevar Colosio. Las imágenes muestran a Fuentevilla, iracundo, increpando a los agentes municipales tras la supuesta detención de uno de sus hijos en el filtro de seguridad.

"Escucha lo que te estoy diciendo, soy Eduardo Fuentevilla, no te voy a golpear, te estoy diciendo lo que va a pasar", amenaza a un agente en el filtro.

Enseguida les grita a los policías que hay niveles y asegura que no le importa que lo estén grabando. Dos mujeres tratan de separar y calmar al funcionario del Poder Judicial de la Federación.

En otro momento grita a los elementos de seguridad: "Dónde te los pago, cabrón?", en referencia a la aplicación de una multa por nueve mil pesos por asegurar el automóvil de su hijo.

Un oficial le responde y Fuentevilla les grita: "Me los limpio en el culo, cabrón, pues llévatelos ya de una vez para pagártelo". Y en referencia a una cantidad de dinero, nueve mil pesos, le grita a un oficial: "Es tu pinche mensualidad, perro, hay niveles, cabrón. ¿Cuál es tu pedo?, soy sinaloense, cabrón... me limpio con tus nueve mil pesos, es lo que tragas al mes, puñetas".

Posteriormente Fuentevilla amenaza con ´tablear´ a un oficial. "No sabes con quién te metiste, vas a ver con quién te metiste, tu cara no se me olvida, traes pedo o qué... te mando tablear, ¿de qué te ríes, puñetas?".

Eduardo Fuentevilla es secretario de Guadalupe García de la Fuente, quien funge como magistrada en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Poder Judicial de la Federación.