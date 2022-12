Indagan amenaza de tiroteo hecha por estudiante en Colima

Ante ello, elementos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado realizaron un cerco en las instalaciones ubicadas en el Municipio de Cuauhtémoc, al oriente de la capital, para impedir que el menor de edad ingresara.

La amenaza fue detectada en las redes sociales del joven, donde se mostró cargando una pistola. Reportes locales informaron que éste también le reveló sus planes a una persona que lo atiende en el área de psicología.

La Universidad de Colima explicó en un comunicado que desde el pasado martes pusieron una denuncia en la FGE y se llevó a cabo la coordinación respectiva para resguardar a estudiantes y al personal de Bachillerato 33.

"Se impidió que el alumno acudiera el día de hoy a las instalaciones del Bachillerato y así se mantendrá su estatus hasta que se aclare esta situación y se determinen las responsabilidades correspondientes", se leyó en el documento.

"El estudiante culminará este semestre a través de la mediación tecnológica, sin tener acceso físicamente al Bachillerato ni a ninguno de nuestros campus universitarios, hasta que se aclare la situación y se determine su continuidad académica y permanencia en la Institución y se determine su continuidad académica y permanencia por parte de las autoridades competentes".

Conocidos del estudiante compartieron en contenido que éste publicó tras notar la presencia policíaca y que le fuera impedido el paso.

"Ni pedo raza, me buscan", publicó como leyenda en una fotografía donde se observan las patrullas.

"Ya que no me dejaron entrar al bachi y a ninguna otra escuela de la Universidad les recuerod que no soy el único y existen cosas más graves que esto y tengo evidencias, así que si me voy a juicio me llevo entre las patas a todos los demás", escribió en un chat escolar.