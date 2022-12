Amenaza de tiroteo, broma de jóvenes: secretario de Educación

"Hasta el momento ha sido una broma, todos hemos pasado por esa etapa en donde no queremos presentar un examen y nos préstamos a hacer cosas", justificó el funcionario. Torres Cedillo aseguró que la SEGE tuvo conocimiento de estos hechos desde el pasado viernes y se tomaron con seriedad, explicó que hubo una reunión con padres de familia y el director de la escuela, además que se dio aviso a las autoridades de la Guardia Civil y a la Policial Cibernética para que el lunes "estuvieran preparados ante cualquier eventualidad".

"Afortunadamente, no hubo tal y se habló con los estudiantes comprendiendo que son inquietos; sin embargo, hay bromas que pueden tener consecuencias", añadió Torres Cedillo. Por otra parte, el titular de Educación responsabilizó a los medios de comunicación de generar psicosis al darle "demasiada difusión a estos mensajes". De momento, SEGE adelantó que la Policía Cibernética tiene avances en la investigación e identificación del alumno que generó estas amenazas. No obstante, puntualizó que desde la SEGE "no se puede dejar a la deriva a los jóvenes para que sean reclutadas por personas del crimen, necesitamos tener a los jóvenes en las escuelas, son jóvenes son inquietos", pero detalló que habrá situaciones que no podrán ser toleradas.