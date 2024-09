Alessandra Rojo de la Vega encabeza bloqueo por decisión de TECDMX

Ciudad de México.- Alessandra Rojo de la Vega advirtió que agotará los recursos legales contra la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) con la que anuló la votación que le dio el triunfo en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Después que el TECDMX decidió la anulación derivado de la acusación por supuesta violencia política en razón de género como parte del proceso de impugnación impulsado por la ex candidata de Morena, Catalina Monreal, simpatizantes de Oposición se organizaron para bloquear Paseo de la Reforma.

"¡Ganadora!" y "¡No estás sola!", coreaban los seguidores de Rojo de la Vega.

"No están solos porque aquí resistimos; se metieron con la mujer equivocada, aquí no sabemos rendirnos, aquí no sabemos tirar la toalla y tampoco nos vamos a dejar del compadre criminal Armando Ambriz, quien quiere, por lealtad robarse a la mala lo que no ganaron por la buena" Alessandra Rojo de la Vega





AGRADECE EL APOYO

La ex abanderada del PAN-PRI-PRD agradeció el apoyo ciudadano, y afirmó que la campaña previo a la elección fue violenta en su contra y afirmó que dará la batalla legal.

También reclamó que han tratado de robarle la elección con la fuerza de instituciones del Estado.

Al utilizar la causa feminista en este proceso, añadió que se desvirtúa y se pasa por encima de los derechos de las mujeres y de la decisión ciudadana en las urnas.

Rojo de la Vega adelantó que acudirá a la Sala Regional y se dijo optimista de mantenerse como Alcaldesa electa.

"No tenemos duda de que la Magistrada, los Magistrados van a actuar conforme a derecho y les vamos a volver a ganar esta batalla porque nos asiste la razón, porque es lo justo.

"La buena noticia es que vamos a llegar, la buena noticia es que el 1 de octubre vamos a ser el mejor Gobierno que ha tenido la historia de esta Alcaldía", añadió.

Ayer a las 22:00 horas le fue notificada la resolución del Tribunal y tiene 72 horas para presentar la impugnación.

Comentó que ya denunció al Magistrado Armando Ambriz en el órgano interno de control y acudirán a la Comisión de Justicia del Senado y a la Comisión de Derechos Humanos.

"Esto ya es hostigamiento, acoso y abuso por parte de quienes deberían proteger nuestros derechos político electorales. Me parece preocupante que utilicen la lucha feminista para robarse la elección", enfatizó.

La Alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, y los partidos que la postularon impugnarán en las próximas horas ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.