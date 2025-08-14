Alertas de EU no tienen mucho impacto.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las alertas de viaje de Estados Unidos sobre México "no tienen mucho impacto", pues el turismo ha aumentado.

Durante su conferencia mañanera, la Mandataria destacó que de enero a junio del año pasado hubo 41.7 millones de visitantes al País, pero para el mismo periodo de este año, esa cifra aumentó 5.7 millones más.

Con ello, desestimó la reciente medida del Departamento de Estado de Estados Unidos, que el pasado martes advirtió a sus ciudadanos de riesgo de incidentes de violencia terrorista en 30 de las 32 entidades de México, excluyendo a Yucatán y Campeche, como parte de la actualización de su alerta anual de viaje.

"Miren, como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos, ¿verdad?", ironizó.

"41.7 millones de enero a junio de 2024 y de enero a junio, 47.4 visitantes, y turistas que ya se quedan más tiempo en México, la diferencia, de 21.8 a 23.4, y el gasto de los visitantes aumentó", presumió.

"Como bien dice Josefina, México está de moda", lanzó.