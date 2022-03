Alertan sobre violencia contra los periodistas

Los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan mayores riesgos de ataque". Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos

"Los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan mayores riesgos de ataque", lamentó Bachelet durante la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra, Suiza, al aludir al caso mexicano.

"Desafortunadamente, en ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo de investigación", acotó, sin mencionar por su nombre a funcionario alguno.

Subrayó que "el libre ejercicio del periodismo es fundamental para toda democracia sana. Pero en numerosos países, los trabajadores de los medios se enfrentan a niveles alarmantes de violencia, incluidos asesinatos, a menudo en impunidad".

PIDEN PROTECCIÓN

Piden a México fortalecer protección a los periodistas. En ese sentido, hizo un llamado a los Estados para que promuevan "los derechos a la libertad de información, expresión y reunión política, incluyendo opiniones que puedan ser críticas con las autoridades".

Consideró crucial que los gobiernos fortalezcan la protección a los periodistas y a una mejor rendición de cuentas. "El trabajo legítimo de los periodistas merece fomento, protección y seguimiento, no censura y estigmatización", afirmó.

Sin tanta difusión

- Las declaraciones de Bachelet no recibieron tanta difusión como la resolución del Parlamento Europeo condenando la violencia contra los periodistas en México, a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un comunicado llamando "borregos" a los eurodiputados, rechazando que no atenta el asunto y subrayando que "México ya no es una colonia de nadie".