Alertan inundaciones en BCS por huracán 'Kay'

Autoridades federales y de Baja California Sur alertaron más inundaciones en la entidad por el acercamiento del huracán "Kay", el cual se degradó a categoría 1, pero sus bandas nubosas siguen provocando fuertes lluvias en la región.

El Gobierno federal emitió Alerta Roja en el Municipio de Mulegé por la cercanía del ciclón tropical, el cual en el último reporte meteorológico se encuentra a 175 kilómetros de distancia del sureste de Punta Eugenia y a 50 kilómetros al oeste de Punta Abreojos, ambos en Baja California Sur.

En el mismo reporte, se prevé que el huracán impacte durante la tarde de este jueves en esta entidad

En el caso de Protección civil estatal, la alerta por daños y riesgo contra la población se extendió también en los municipios de Comondú y Loreto.

"Se recomienda extremar precauciones a la población principalmente en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, sobre todo en la región de la Pacífico Norte. No cruce arroyos crecidos y no salga a carretera si no es de vital importancia", se precisó.

Pobladores de la localidad de Heroica Mulegé registraron cómo un río se desbordó y lleno con su cauce campos de la zona, lo que provocó que casas se inundaran hasta el techo.

"Hermanos muleginos, estamos en una situación muy crítica, así amanece totalmente inundados. Mi casa, la de mis hermanos, mi cuñada, están en el agua, tuvimos que subirnos un poco al cerro", dijo un habitante.

En Mulegé, el Ayuntamiento informó que se habilitaron albergues temporales en Santa Rosalía, Santa Águeda, Ejido San Bruno, Heroica Mulegé, Vizcaíno, Ejido Díaz Ordaz.

Mientras que en Comondú, los albergues se habilitaron para las zonas de Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Villa Morelos, Puerto San Carlos, La Purísima, San Isidro, Ignacio Zaragoza, La Poza Grande, San Juanico y Puerto López Mateos.