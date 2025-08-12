Pronóstico de vientos intensos en 8 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este martes 12 de agosto en ocho alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En esas alcaldías se esperan vientos de 50 a 59 kilómetros por hora entre las 17:40 de la tarde y las 21:00 de la noche.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.