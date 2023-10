Samuel García: No voy a dejar Nuevo León al PRIAN

MONTERREY, NL

Asimismo, reiteró que no le dejará la gubernatura "a la manzana podrida" (Arturo Salinas Garza, quien fue designado gobernador interino por el Congreso del Estado), pues además de ser inelegible porque no puede estar dos poderes en una sola persona, representa al PRI y al PAN, que robaron mucho durante 40 años.

Durante un evento que encabezó en el municipio de San Pedro, para poner en marcha 300 nuevos camiones para el transporte urbano, tras hacer un desglose de los puntos que dará a conocer en su II Informe el sábado próximo, expresó que hay grandes avances en seguridad, transporte, carreteras, salud en dos años de administración frente a 40 años de robo y mediocridad del PRI y el PAN.

"Imagínense con todo eso, ayer (miércoles) en el Congreso los del PRIAN hacen un desfiguro y me quieren poner a la manzana podrida (Arturo Salinas), pues están locos ¿cómo?, no hay manera, no va a pasar, pero ya su nivel de cinismo, de sinvergüenzas, es tal que por eso a nivel nacional no prenden. En toda encuesta el nivel de rechazo del PRI es 80 por ciento, y del PAN, 75 por ciento, están empinados, ese proyecto no va a rescatarse nunca", dijo García Sepúlveda.

Agregó que a raíz de eso, ambos partidos ven como un peligro que un nuevoleonés vaya como candidato, aunque afirmó, "todavía Mariana (su esposa) no me dan permiso, pero como creen que sí me puedo lanzar, es que dicen ¿cómo le estorbo?, porque si se lanza este vato nos manda al tercer lugar, y el PRI pierde el registro, es lo que ellos están pensando".

Comentó que en lugar de hacer leyes, presupuestos, ver cómo ayudan los diputados del PRIAN, asustados, llenos de pavor de que por fin llegó un gobierno que sí tiene resultados, que ellos no tuvieron en 40 años, buscan cómo le mete el pie, y fue así como decidieron nombrar como gobernador interino al presidente del Poder Judicial que es su empleado, para que sea su empleado desde el Ejecutivo.

Le hablaron y "ahí va el vato, sí, protesto, y le grita El Chale (Carlos de la Fuente coordinador del PAN). ¡Arturo, gobernador!, y ahí están los brutos, ¿quién votó por ustedes, no sean payasos, cabrones", señaló Samuel García.

Mencionó que mientras estaba preparando lo de su Informe, estaba viendo la transmisión de la sesión del Congreso, "viendo ese circo, y diciendo qué es esto, aparte es inelegible, pues era presidente del Poder Judicial y no puedes poner dos poderes en una misma persona; este güey puede ser hasta rey, dale Metrorrey de una vez también, para que maneje los camiones, no saca una chingada sentencia y quiere manejar el estado", expresó el gobernador.

Lamentó que panistas y priistas no se dan cuenta de estos desfiguros, pues se encierran por La Alameda, en una casa de Adrián (de la Garza, su contrincante del PRI en las elecciones de 2021), y se ponen a planear cómo le meten el pie al gobernador, y cómo le hacen para que se le caiga el gobierno.

"Solito se hunde ese Titanic, por eso dice Dante (Delgado), cómo nos subimos al Titanic si sabemos que se va a hundir. Están llenos de negativos, la gente los odia, la gente tiene memoria, nadie los quiere".

"Por eso aprovecho para decirles, miren, en un solo día en lo que ustedes se ponen de acuerdo en hacer maldades, Black Hawk, segunda bomba de El Cuchillo II y 300 camiones, en un día, pos chingao, aplaude Mariel", expresó Samuel.

Fu entonces que afirmó, "yo realmente estoy concentrado en Nuevo León, no me ha dado permiso Marian, pero les digo sinceramente, viéndolos a los ojos, no hay nada decidido, hay quien me critica me dice cálmate, quédate, otros me dicen aviéntate, sobre todo los más jóvenes".

Mientras tanto los del PRI y el PAN "ven el pastelote" de todo los que se ha logrado, pero no se los voy a dejar porque hoy Nuevo León vive su mejor momento, se imaginen que les voy a dejar el gobierno para ellos cobrar sus impuestos y robar, por eso le digo a la gente que esté tranquila, yo voy a estar pendiente, y no voy a dejar Nuevo León a la manzana envenenada, eso no va a pasar".

Expuso que en su solicitud de licencia está muy claro que en en caso de que Mariana y Nuevo León le den permiso, y que el dos de diciembre "decida separarme, ahí dice que se queda por ministerio de ley, Javier Navarro (secretario de Gobierno), lo que hicieron es ilegal".