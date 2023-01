Atacan a mujer al exterior del Metro Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO

"Me dijo que lo dejara, que lo dejara, pero yo le contesté que yo no lo había buscado", contó Tania a los policías, quienes la grababan mientras los paramédicos le suministraban suero.

La joven de unos 30 años estaba sentada en la banqueta de la Avenida Rosales, en la Tabacalera, llena de sangre en el rostro y también en la pierna derecha.

Al menos unos cinco uniformados le hacían preguntas: quién era su agresora, por qué la atacó.

"Lo que entiendo es que ella te dijo que lo dejarás en paz. ¿Es así?", dijo un agente.

"Sí, él llegó y yo le dije que no me buscara, que se fuera. Pero entonces llegó ella y me empezó a reclamar. Yo le dije que yo no había sido", relató.

Los vendedores añadieron que después de que la agresora apuñaló a Tania en la pierna derecha, se dio a la fuga en compañía del hombre en cuestión.

"Están diciendo que los de la Guardia Nacional alcanzaron a salir del Metro pero que no detuvieron a la mujer que el wey por el que se estaban peleando se la llevó (a la atacante)", aseguró un curioso.

Los paramédicos confirmaron que la joven tenía una herida de quince centímetros, y que por eso necesitaban llevarla a un hospital.

Aunque llamaron a una ambulancia ésta tardó tanto que tuvieron que colgar el suero en el techo de un local cerrado, mientras Tania lloraba de dolor.