AMLO rechaza equivocación al dar teléfono de periodista de NYT

CIUDAD DE MÉXICO

"Que cambie su teléfono", dijo López Obrador en conferencia de prensa.

La periodista solicitó una postura al gobierno sobre una presunta investigación de Estados Unidos que vincula a los hijos del presidente y cercanos colaborarles que presuntamente habrían recibido dinero del narcotráfico, y como medio de contacto incluyó su teléfono personal que ayer fue expuesto en la mañanera.

El Mandatario dijo que lo volvería hacer, porque por encima de la Ley de Datos Personales, lo hará cuando esté de por medio la dignidad del Presidente de México.

López Obrador rechazó que el exponer datos personales de la periodista la pongan en riesgo.

"No, no, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada".

Acusó que la periodista lo está calumniando, "me está vinculando a mí y mi familia con el narcotráfico sin prueba".

Advirtió que si "calumnian" habrá "réplica con todo".

"Que cambie su teléfono"

"Que cambie su teléfono", dijo López Obrador luego de dar a conocer el teléfono de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de NYT.

"¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? ¿Pero además sin una prueba?", expresó

Al insistir en la libertad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, el presidente López Obrador repitió que deberían de mandar la Estatua de la Libertad a México porque "acá sí hay libertades".

Aseguró que el reportaje de NYT "no hizo nada": "Fue como el parto de los montes, parieron un ratón, deberían hacer una autocrítica, una revisión de ese periodismo falsario al servicio de interese creados".

Advirtió que en su mañanera, si "calumnian", habrá "réplica con todo, sea quien sea".