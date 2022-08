Ángel Aguirre niega reunión con Murillo Karam para planear la "verdad histórica" de Ayotzinapa

Denunció que no es momento para especulaciones ni para fabricar culpables.

Argumentó que durante el periodo de investigación la anterior administración federal cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero.

El exgobernador expuso que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, "intentó involucrarme a toda costa como miembro de la delincuencia organizada", además de que, indicó, "no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales".

Afirmó que está en disposición de acudir a declarar y colaborar con la investigación para aclarar los hechos y destacó que de las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR, ninguna está dirigida a las autoridades estatales, de las que fue titular, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El gobierno bajó su mando también están fuera de las últimas 33 órdenes de aprehensión, señaladas en el informe presentado por la subsecretaría de Derechos Humanos, mantuvo contacto con el titular Alejandro Encinas, con quien se comunicó para manifestarle su "disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión", hecho por el que también ha sido citado a declarar junto con sus colaboradores.

"La "verdad histórica" fue desechada porque fue fabricada. Hoy es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quienes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia", señaló.

Los obstáculos a la investigación, dijo, provinieron de los jueces federales, las instituciones federales de ese momento, la PGR-FGR, la Sedena y el Cisen, además se expone la participación de las policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.

Aguirre informó que está en Acapulco y se trasladará a Ometepec, "no me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter".

De acuerdo a la versión de la FGR presentada durante la audiencia inicial de Murillo Karam, señala que la "verdad histórica" de inventó en cónclaves de altos mandos en los que se incluye la participación del exgobernador, Ángel Aguirre.