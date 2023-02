Cierran al público registro de los agresores sexuales

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han logrado ponerse de acuerdo sobre si es constitucional o no la existencia del Registro Público de Agresores Sexuales en Ciudad de México y, por el momento, han decidido cerrarlo al público. La discusión en el pleno sobre el registro, creado en abril de 2021 a raíz de varias reformas hechas por el Congreso de la capital del país al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, comenzó el 14 de febrero. Tras dos sesiones, los ministros no han conseguido los votos necesarios para decidir sobre el futuro del banco que cuenta con la información de violadores y feminicidas sentenciados.