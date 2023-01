Autor intelectual de agresión a saxofonista seguirá en prisión: SSPC

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual de la agresión con ácido de la saxofonista María Elena Ríos, seguirá en prisión y no se le otorgará la medida de prisión domiciliaria como había ordenado un juez debido a que no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad que garanticen que no se evada a la acción de la justicia.