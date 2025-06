Repuntan casos de Covid-19 en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Las autoridades federales de salud advirtieron que en Yucatán se registra un repunte en los casos de Covid-19, pues en la primera semana de junio se reportaron 10 contagios de la enfermedad.

En cinco meses se presentaron 57 casos de Covid-19 en Yucatán, pero en la última semana se diagnosticaron 10 personas infectadas, lo que significa que en siete días se presentó el 17 por ciento de todos los casos en lo que va del 2025.

Por ello, la Dirección General de Epidemiología recomendó un reforzamiento de las medidas preventivas, especialmente en espacios cerrados, hospitales, centros educativos y entre personas con comorbilidades o mayores de edad.

Piden a yucatecos no bajar la guardia

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán, en la entidad circulan entre tres y cuatro variantes del SARS-CoV-2, de las 11 detectadas a nivel mundial.

A pesar de que no existe una emergencia sanitaria a nivel nacional, la Secretaría de Salud exhortó a la población a no bajar la guardia, mantener hábitos de higiene, y acudir a recibir refuerzos de vacunación en caso de ser necesario.

El Informe Semanal de Covid-19 señala que a nivel nacional, en la primera semana de junio se han confirmado 4 mil 64 casos y se reportaron 319 contagios; hasta el 31 de mayo, se registraron 49 muertes.

Los fallecimientos por Covid-19 se concentran Aguascalientes (14.3 %), Sonora (12.2%), Guanajuato (10.2 %), Ciudad de México y Querétaro (8.2 %).

No obstante, las autoridades precisan que no se trata de una situación alarmante porque los virus que actualmente están circulando no son más agresivos, pero sí tienen una mayor capacidad para contagiar.