Acusan nuevo intento autoritario con reforma en el CIDE

CIUDAD DE MÉXICO

A la explanada del campus Santa Fe, en la Ciudad de México, donde se realizaba una comida por fin de año, llevaron un equipo de sonido para hablar sobre la acción impulsada por la Administración del director José Antonio Romero Tellaeche.

"Sabemos que estamos terminando un año muy difícil en el CIDE, creo que no es exagerado decir que el CIDE como lo conocemos, la vida académica, la vida presupuestal está bajo amenaza", expuso Javier Aparicio, profesor-investigador de la División de Estudios Políticos.

En compañía de Catherine Andrews, ex Secretaria Académica del CIDE, destituida por el director actual, leyó un pronunciamiento y resaltó la preocupación de los docentes por esta reforma estatutaria.

En primera instancia, resaltó que el Consejo Académico es el último órgano de contrapeso a las decisiones del "director impuesto".

En enero pasado, se propuso una reforma similar que desencadenó una serie de protestas e incluso, miembros de la comunidad cideíta tomaron la Autopista México-Toluca.

Ahora, la Asamblea Académica Permanente del CIDE vuelve a alzar la voz para protestar por el que aseveran es un nuevo intento por parte de Conacyt de reformar el Estatuto General del CIDE a espaldas de la comunidad y sin respetar las normas que éste establece.

¿Qué dice la nueva iniciativa?Según explicaron los académicos, la reforma a los estatutos quitaría todo poder de decisión al Consejo Académico, máximo órgano colegiado interno del CIDE y lo convertiría en una institución vertical y autoritaria.

"Nos hemos enterado de que el Conacyt ha convocado a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del CIDE para el viernes 16 de diciembre con el fin de presentar un paquete de reformas al Estatuto General del CIDE", se expuso al micrófono.

El Consejo Académico es el órgano colegiado que toma las principales decisiones académicas del CIDE. Entre sus funciones está la de analizar el informe anual del Director General; conocer y aprobar el programa anual de trabajo del centro; conocer y aprobar la creación y suspensión de programas docentes y/o unidades académicas; conocer y aprobar todas las disposiciones académicas del centro; así como conocer y aprobar toda modificación a los estatutos de dicha asociación.

"En esencia, pretenden quitar el poder de decisión al Consejo Académico, concentrando todas las facultades de gobierno en la Dirección General. De implementarse estas reformas, el Centro se convertirá en una institución absolutamente vertical y autoritaria, pues ya no habrá el contrapeso del Consejo Académico en el gobierno del CIDE", se expuso.

"El cuerpo de profesores no podrá votar sobre las reglas académicas, de ética, de evaluación ni sobre los programas académicos. La comunidad quedará completamente desamparada ante la toma de decisiones arbitrarias del director general", se añadió.

En el pronunciamiento de la Asamblea Académica Permanente del CIDE también advirtió se dotaría de mayor poder al director.

"Esta reforma, en vez de dar más voz al personal académico, o incluir la voz de los estudiantes -como ha sido una exigencia de las alumnas y alumnos del CIDE- se pretende ampliar el poder del director general: más de dos terceras partes de sus integrantes ahora serían designados directamente por él", subrayaron.

De nueva cuenta, exhortaron a los integrantes de la Asamblea de Asociados: Banco de México, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México, a no avalar esta reforma.

Invitan a Romero Tellaeche, pero no va Estudiantes abordaron al director José Antonio Romero, para invitarlo a dialogar sobre este tema, y aunque dijo que estaba abierto al diálogo, no lo concretó.

"Disculpe, director, buenas tardes. Le quería invitar, si es que es posible, que pueda asistir ahorita a la comida, muchos estudiantes tenemos dudas respecto a lo que está ocurriendo en el CIDE y pues verdaderamente queremos solucionar estas dudas con la Dirección", se le convocó según un audio compartido a REFORMA.

En éste, se oye al directivo pedir a los alumnos que no se dejen influenciar por los maestros.

"Ahorita los maestros están muy alterados y no quiero entrar en discusión. Espero que no los utilicen de carne de cañón a ustedes. Ustedes no tienen de nada que preocuparse. Sí, va a seguir (Consejo Académico)", les expuso Romero.

Uno de los alumnos le indicó que también era una preocupación del estudiantado.

"Verdaderamente, es una preocupación que no nada más están teniendo los maestros, sino también nosotros como estudiantes. Claro que va a seguir (Consejo Académico), pero como miembro observador y ya no es lo mismo", contestó el educando.

-"Así es en todas las...", trató de convencer el directivo.

-Claro que no, le respondió el joven.

-"Platicamos si quieres, estoy tratando de terminar un trabajo y en un rato los alcanzo, voy a verles", aseveró Romero, pero no se presentó.