Acusan muerte de niña por negligencia en hospital de Ixtepec

Esto luego de que Magnolia Urbieta Zamora, madre de Alexa, niña de cuatro años cuya muerte le fue notificada luego de que la menor fue operada con éxito, denunció que el deceso de su hija se debió a un caso de negligencia médica.

Originaria de Juchitán, la mujer dijo que su hija fue valorada por un doctor privado de esa ciudad, quien señaló que era necesario operarla y le señaló que esa intervención se podía hacer en el hospital de Ciudad Ixtepec.

"Aproximadamente a la una de la tarde la canalizan, la meten al quirófano, después de eso de pasar un rato, el doctor me avisa que mi hija salió bien de la operación, que mi hija ya estaba bien... a los cinco minutos me avisan que mi hija falleció, estando aún en quirófano, conectada a todos los aparatos de quirófano, cuando hace cinco minutos me dijeron que había salido excelentemente de la operación... no me explico la razón por la cual mi hija falleció", señaló Urbieta Zamora en una denuncia realizada a un medio informativo local.

En respuesta, los SSO señalaron que tienen conocimiento del suceso y que están en la disponibilidad de coadyuvar y brindar todas las facilidades para el desarrollo de la investigación por parte de las autoridades competentes, para el esclarecimiento del hecho.

"Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del lamentable suceso, se giraron instrucciones para llevar a cabo los protocolos correspondientes en términos de la normatividad vigente y aplicable", informó la institución en una tarjeta informativa.