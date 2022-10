Acusan conflicto de interés en CNH con nuevo titular

Después de que se venciera el plazo para que el Senado eligiera al titular de la CNH, el Presidente Andrés Manuel López Obrador designó la víspera a Díaz Lastra, un tabasqueño que pasó de figurar en la nómina de Pemex a ser el encargado de regular la empresa del Estado y a las petroleras privadas.

"Este personaje no conoce el tema de hidrocarburos, hay gente más brillante dentro de la CNH, pero para mí el problema más grave es el conflicto de interés", observó Gálvez, secretaria de la Comisión de Energía.

"Yo sí creo que el hecho de que (Díaz Lastra) fuera el secretario ejecutivo del Consejo de Administración de Pemex, le impide ocupar ese cargo porque su jefe era Octavio Romero Oropeza (director general de Pemex), que va a ser una empresa que va a regular la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y sí me parece que hay conflicto de interés".

La legisladora recordó que Díaz Lastra decía "que no tenía un cargo directivo (en Pemex), pero resulta que su jefe era Romero Oropeza. Yo se lo dije el día que compareció ante el Senado. Y él me dijo que tal vez le temblaría la voz, pero que no le iba a temblar la mano para tomar decisiones".

En el entendido de que están a la vista "contratos muy sospechosos", Gálvez apremió al nuevo titular de la CNH a comportarse a la altura y evitar la autorización de permisos en lo oscurito.