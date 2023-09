Sin recursos y con Garduño creció crisis migratoria, acusan

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras siga Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) y no haya más presupuesto, no se resolverá la crisis migratoria que enfrenta México, alertaron diputadas del PAN y PRI.

REFORMA publicó que la ola migrante que pasa por el País no ha podido ser frenada por 34 mil efectivos militares, que buscan contener a ciudadanos provenientes de diversos países.

Rosa González, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, manifestó que nunca podrán contener la ola migratoria por el simple hecho de que México firmó con Estados Unidos un acuerdo para recibir 30 mil personas al mes.

"Estamos ante una total incongruencia, se los advertimos que esto iba a pasar. Por una parte, aceptan recibir a 30 mil personas y por otra parte los quieres parar, porque no hay las condiciones para atenderlos.

"No hay personal de Migración para seguir y cuidar las caravanas, no hay albergues para que estén en condiciones dignas los migrantes y por eso están en la calle.

"No ayudas a la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), no resuelven la situación migratoria de los que llegan, no hay transporte para devolverlos y nadie sabe qué hace el Instituto Nacional de Migración", reclamó la legisladora del PAN.

"Además, ni siquiera das más presupuesto para el 2024", reclamó.

"¡Así no se puede!", exclamó.

En vez de dar dinero a otros países para Sembrando Vida, lo que no ha funcionado para detener la migración, que le den dinero a estados y municipios para construir albergues, planteó.

Los 30 mil migrantes y más seguirán llegando al país, la ola no va a parar, entonces por lo menos hay que generar condiciones dignas a los migrantes y ayudar a los estados a atenderlos, consideró la diputada.

Dijo que los legisladores han pedido comparecencias, informes, saber qué hace Francisco Garduño con el presupuesto, qué plan había para atender los 30 mil migrantes al mes, pero se le habla a la pared, el Gobierno no responde.

"En el Legislativo no podemos hacer nada y si al Presidente República no le importa y no quiere hacer nada, no reconoce el problema, y dice que todo está bien, empezando por Garduño, está muy difícil, no vamos a solucionar nunca este problema de migración", advirtió la legisladora de Tamaulipas.

Señaló que Garduño está más interesado en deslindar su responsabilidad por los muertos de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que en atender un problema de migración que inicia en el sur del País, que cruza diversos estados y se hace cada vez más crisis en los estados y municipios fronterizos.

Cynthia López Castro, diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Gobernación, manifestó que sostener a Garduño en el INM, porque es amigo del Presidente, ha sido parte de la crisis.

"¿Cuál es la razón para sostener a Garduño? Ya tuvimos una crisis con el incendio en la estación migratoria y ahora estamos en otra crisis, donde el País está desbordado.

"Hemos pedido su destitución y no sabemos qué falta que pase en el país para que eso suceda. Ya es hora de que el Ejecutivo lo destituya y ponga a gente competente", manifestó López Castro.

Coincidió en que no hay recursos económicos para atender a los miles de migrantes, como son albergues, vehículos para regresarlos a sus países y personal para vigilar y hacer trámites.

"Los tenemos en un maltrato absoluto, les damos un maltrato que exigimos que no sufran nuestros connacionales en Estados Unidos", reclamó.

"La situación se agrava porque se pone en riesgo la vida de las personas, no tenemos infraestructura ni cuidados para que puedan regresar con bien a sus lugares de origen.

Agregó que ya hay fosas de migrantes que han sido asesinados, se ignora cuánta gente mueren en el camino, cómo están hacinados.

"No hay política migratoria que resuelva la crisis.

"Vuelvo a hacer el llamado a que se destituya al director del INM, es una vergüenza que siga ahí después de los hechos de Ciudad Juárez", dijo.