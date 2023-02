Pide reparación del daño acusada de arrojar aspas al Metro

La mujer, quien fue liberada por un juez al no encontrar elementos suficientes, señaló que la detención afectó su entorno y que causó que fuera despedida.

"Me dañaron mucho, me quisieron agarrar como prueba de sabotaje, para quitarse de culpa de todo lo que pasa en el Metro, y pues me dejo muy dañada a mi y mi familia".