AMLO: hay acusaciones contra empresas de EU por contrabando de combustible

"De las diferencias que tenemos con las empresas estadounidenses, no con todas, es porque también hay acusaciones de contrabando de combustible y se les cerraron", señaló.

El mandatario federal expuso que han encontrado contrabando de diésel, de gasolina, pero sobre el gas no hay información.

"Pero lo estamos viendo y no hay protección para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos, si se protege a corruptos no avanzamos y eso se sabe bien", apuntó.