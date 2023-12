Pedía el PRIAN impunidad y no pagar impuestos: Samuel García

"Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente" Samuel García Sepúlveda. gobernador de Nuevo León

Ciudad de México.- El gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que en sólo diez días de precampaña, puso a temblar al sistema al mandar a Xóchitl Gálvez al segundo lugar, obligando a que en lo más alto de los poderes fácticos, acordaron descarrilarlo para sacarlo de la contienda. Sin embargo, advirtió que si ahora fue víctima de la vieja política, el 2030 está muy cerca, entonces ya no podrán bajarlo, y ganará la Presidencia de la República.

"Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente", expresó García Sepúlveda.

Además, dijo Samuel García, cada vez que había un principio de acuerdo, "llegaban Alejandro Moreno o Marko Cortés y lo reventaban", pues "nunca quisieron negociar por las buenas".

Comentó que tras una pelea legal larga con el PRIAN, en relación a su licencia y la designación de un gobernador interino o encargado de despacho, " la última instancia, la Suprema Corte nos cerró la puerta (al reconocer a Luis Enrique Orozco), en ese momento decidí a regresar para seguir siendo un gobierno imparable.

´LA VIEJA POLÍTICA NOS DESCARRILÓ´

Señaló García Sepúlveda que esta acción en su contra fue porque en apenas diez días de campaña "que tal el crecimiento que tembló el sistema, la vieja política nos descarriló", porque vio su crecimiento con tan solo visitar seis estados colocó al PRIAN en segundo lugar y caída libre.

"Fuimos la esperanza de millones, en diez días de precampaña nos consolidamos en segundo lugar, y el PRIAN en picada, acercamos a jóvenes que están lejos de la política, con apatía total que no se sienten representados por Morena ni los citados partidos.

Expresó que "ya quisieran Morena y el PRIAN, el contacto y la potencia que él tuvo junto con Mariana: "A ese PRI de Alito y el PAN de Markito que creen que ayer ganaron (al obtener un fallo de la Suprema Corte que validó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, obligándolo a dejar la precampaña y asumir nuevamente la gubernatura), les digo que al contrario, en 2024 se van a topar con pared porque todo México se ha dado cuenta de lo ruines que son para descarrilar un proyecto incorruptible".