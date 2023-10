Lilly Téllez culpa a AMLO por tragedia en Acapulco tras paso de "Otis"

La senadora del PAN, Lilly Téllez, dijo que llegó al Presidente la hora de pagar por "haberse el robado el Fonden para meterlo al Tren Maya" y dijo que viene lo peor para Acapulco y Guerrero después del paso del huracán Otis, ello por la ineptitud de las autoridades para atender las secuelas, que son peores, como la falta de agua, las enfermedades, la falta de empleo.

SESIÓN ORDINARIA

Durante la sesión ordinaria y luego que se aprobó un pronunciamiento en favor de los damnificados, apuntó:

"No es culpa de (Andrés Manuel) López Obrador el huracán, pero si la magnitud de la tragedia, pero que se robaron el Fonden y no se activaron los mecanismos de prevención. Hay que destinar uno de los fideicomisos de la Sedena para Guerrero, que no se haga la curia militar", dijo ante el malestar de los morenistas.

Margarita Valdés, senadora por Morena, refutó las críticas y calificó de "buitres" a quienes politizan la tragedia y dijo que "no es cierto que no hay Fonden, solo desapareció el nombre" porque hay 18 mil millones, sí hay dinero y va a llegar a Guerrero.

"No acepto que por ningún motivo el dinero del Fonden nos lo robamos los de Morena, tengo las manos limpias", señaló.

Dijo que Morena le da un voto de confianza al Presidente, a la CFE, a las Fuerzas Armadas para la reconstrucción y subrayó que se debe hacer "caso omiso de los buitres que andan papaloteando por Acapulco".