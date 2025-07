Laura Ballesteros acusa a Didi y Uber de ofrecer servicio "ilegal"

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, denunció que el servicio de taxi en moto que ofrecen las empresas de Uber y Didi "es ilegal y negligente".

A través de un comunicado, señaló que ambas empresas siguen aprovechando el pleito legal entre el gobierno y ellos, para seguir operando, luego de que un amparo promovido por la empresa Uber, ha impedido la prohibición expresa de ese servicio.

"Esto pone en riesgo a personas usuarias, conductores, así como a automovilistas y peatones se encuentran indefensos al no existir una norma que obligue a Didi o Uber a garantizar asistencia médica y reparación del daño", denunció.

Al acompañar a una mujer de nombre Vania a las instalaciones de la empresa para exigir el pago de los daños que han mermado su salud por un accidente vial en diciembre del año pasado mientras usaba el servicio de Didi, Ballesteros mencionó que la joven no ha recibido ninguna asistencia por parte del consorcio, ni pagó alguno que cubra sus necesidades médicas y de incapacidad laboral.

"Vania no recibió el apoyo de Didi cuando tuvo el accidente, Vania no recibió el acompañamiento del seguro que Didi ofrece para los usuarios, desde el día del accidente no vuelve a saber de ellos, se comunicó a través del teléfono celular, tuvo que pasar por dos cirugías ya, tuvo que pasar por rehabilitación, ya perdió su empleo y todo eso implica una reparación de daño, estamos aquí para exigirle a Didi una reparación de daño integral a Vania", dijo.

La legisladora naranja insistió en que tanto Didi, como otras empresas con este servicio como Uber moto, "operan en impunidad a pesar de no existir un permiso de la Ciudad de México para dar el servicio y de una sentencia de un juez que lo prohibió".

Por lo anterior, la legisladora busca la instalación una mesa de trabajo con autoridades públicas y privadas de este servicio para construir un marco urgente de regulación.

"Hubo una sentencia en juzgados que determina que este servicio no lo pueden dar porque no son contempladas las personas que lo usan como usuarios, sino son copilotos, y al ser copilotos los exponen a toda la gravedad de un servicio que no pueda tener mantenimiento de las unidades que no esté capacitado el conductor, que no cuente con los aditamentos de seguridad o que incluso el propio copiloto no esté capacitado para usar la motocicleta", concluyó.