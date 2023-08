Acusa Frente uso político en detención del Fiscal de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- El PAN, el PRI y el PRD, agrupados en el Frente Amplio por México, reprobaron la detención del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, presuntamente por obstruir la investigación de un feminicidio, y acusaron un uso político de la justicia.

"El Frente Amplio por México exige el esclarecimiento pleno de los hechos que han conducido a la muerte violenta de mujeres en nuestro País y rechaza tajantemente su utilización política, ya que no se pretende hacer justicia, sino enrarecer las investigaciones y beneficiar a ex servidores públicos que no rindieron buenos resultados durante su gestión", afirmaron en un comunicado.

Los tres partidos condenaron la acción contra Carmona, nombrado Fiscal en 2018, en el Gobierno del perredista Graco Ramírez, quien fue detenido en su casa este viernes por delitos del fuero común o estatal, a pesar de contar con fuero federal.

"Con preocupación, la sociedad ha atestiguado la actitud violenta e ilegal con la que el día de ayer fue detenido el C. Fiscal General del Estado Libre y Soberano de Morelos, Uriel Carmona Gándara, llevada a cabo en un grotesco operativo donde participó no sólo personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino también de instituciones de carácter federal como son elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la República", señaló el Frente.

Los partidos aseguraron que se violó la inmunidad procesal que le otorga la Constitución y pidieron a las autoridades de la Ciudad de México que reparen el daño.

"Como en el porfiriato, hoy las instituciones públicas son utilizadas con fines políticos y partidistas en beneficio del oficialismo", indicaron.

"Reiteramos que la solución de los problemas que nos aquejan solo serán posibles en el marco de nuestro Estado Constitucional de Derecho, el cual nos salvaguarda y protege frente a los abusos del poder. No queremos que se siente un precedente para que mañana puedan detener ilegalmente a cualquier opositor, legislador o legisladora, por motivos políticos. Eso se llama Dictadura", agregaron.

Carmona, es acusado de obstruir a la justicia, debido a que en octubre la Fiscalía a su cargo concluyó que Ariadna Fernanda López, una joven de 27 años cuyo cuerpo fue hallado en la autopista de Cuernavaca, murió por asfixiada por su propio vómito tras una intoxicación alcohólica.

La Fiscalía de la Ciudad de México tomó el caso, afirmó que había sido asesinada, que la causa de muerte era un trauma múltiple.