Acusa AMLO espionaje de EU y blinda datos de FA

El Mandatario insistió en que la DEA busca violar la soberanía del País.

Asimismo, destacó que su Gobierno no tiene "problemas de conciencia".

"Tenemos que protegernos porque la DEA está informándoles al Proceso y a otros, el Pentágono informa al WP, hackean, nada más den la fuente, nada más, yo la estoy dando, pero ustedes pónganla, porque ya sabemos", señaló.

"No tenemos problemas de conciencia, no somos represores. Lo hacemos por seguridad porque están queriendo violar nuestra soberanía en un plan injerencista. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados".