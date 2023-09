AMLO acusa al Poder Judicial de proteger al abogado Juan Collado

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación del abogado Juan Collado y acusó que lo protege el Poder Judicial y se valió de sus influencias, pues, afirmó que le consta, que fue el abogado más cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari y otros políticos mexicanos.





CONFERENCIA MAÑANERA

En conferencia de prensa, acusó que en el mismo caso del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de quien un tribunal ordenó su liberación y a quien, el Mandatario federal señaló de recibir protección del Poder Judicial.

"No conozco cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado, pues posiblemente es lo mismo, es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos. No estoy diciendo mentiras, me consta.

"Estamos hablando de un abogado muy influyente en aquellos tiempos. No podría decir si sigue siendo igual de influyente, ahora es distinto, sólo los protegen en el Poder Judicial, ahí está la protección de los que estuvieron con García Luna, todos, todos se van para allá, por eso hay que reformar al Poder Judicial", declaró.

Ayer, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor concedió al abogado Juan Collado, la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, el juzgador quitó al litigante la prisión preventiva en el caso del delito de delincuencia relacionado con Caja Libertad, el último de los cuatro procesos en los que tenía la medida cautelar.

"Desde luego se puede alegar que es un asunto jurídico, que se hizo mal una diligencia en la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera, pero está lo otro, el que se acumula mucho dinero", agregó el mandatario federal.