Acusa a Noroña en casa de AMLO

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued viajó a Palenque, Chiapas, para intentar entregarle al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que acusa al senador Gerardo Fernández Noroña de retrasar la entrada en vigor de la reforma que incrementa el salario de maestros y personal de Seguridad y de Salud.

En un video difundido, el legislador informó que la carta no fue recibida en el domicilio del ex Mandatario federal; no obstante, la subieron a redes para que él pueda leerla.

"Desafortunadamente, en la casa del presidente López Obrador no nos recibieron esta carta. Dicen que no reciben nada, yo no sé cómo recibe el predial o el recibo del agua pero, sin embargo, dejamos la carta ahí, la hemos subido a nuestras redes sociales para que la pueda leer", señaló.

Vázquez Ahued dijo que el objetivo de la misiva es informarle a López Obrador que la reforma que beneficia a millones de servidores públicos no puede ser una realidad por culpa de "gente de su propio movimiento".

"¿Por qué tuvimos que llegar hasta Palenque? Porque el presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña no puede dejar la presidencia sin que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador sepa que la iniciativa que promovió para incrementar salarios no es una realidad", explicó.

En la carta, el legislador indica que a pesar de que la modificación constitucional cumplió con los requisitos establecidos para su entrada en vigor, la presidencia del Senado no ha emitido la declaratoria de reforma constitucional correspondiente.

"El propósito de esta carta es hacerle saber de esta situación anómala en la historia de México, siendo usted quien propuso la iniciativa. "Es una situación anómala porque la iniciativa ya fue aprobada por todas las instancias de representación política del órgano reformador de la Constitución, y lo único que falta es que se emita el trámite burocrático-legislativo de la declaratoria de constitucionalidad a cargo de la Presidencia del Senado", señala.

Además, advierte que es responsabilidad del actual Gobierno federal tomar las previsiones presupuestales necesarias para la puesta en marcha de la modificación constitucional, como seguramente lo hizo el Gobierno anterior al presentar la iniciativa. "Sería responsabilidad del Gobierno federal actual hacer un plan presupuestal para su ejecución. Sabemos que la Administración que usted encabezó sí lo hizo, porque enviaron la iniciativa acompañada de una opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que sostiene que la reforma es presupuestalmente viable", indica.

De acuerdo con el legislador, es desconcertante que al interior del Legislativo o del actual Gobierno federal haya intereses que impiden la entrada en vigor de una modificación que impactará a las de un millón 230 mil maestros, 110 mil elementos del Ejército, 270 mil guardias nacionales, 300 mil policías del país y cerca de 50 mil médicos y médicas.

"Resulta inconcebible que una de las reformas más importantes en materia de justicia social se encuentre detenida arbitrariamente en la Mesa Directiva del Senado de la República desde hace casi nueve meses", indica.

Vázquez Ahued advirtió que el freno a la reforma no solo pone en riesgo la institucionalidad democrática del país sino el bienestar de millones de familias.

"El objetivo de esta carta es informarle de esta anomalía injustificada y de este hecho inédito en la historia de México que constituye dos cosas muy graves: a) Una injusticia hacia millones de mexicanos y mexicanas que brindan tres de los servicios públicos las importantes del país como son la educación, la salud y la seguridad

"Y b) Una distorsión de la voluntad popular emanada de las urnas que aprobó esa reforma propuesta por el Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso de la Unión, así como los Congresos estatales", planteó.