Claudia Sheinbaum descarta entrada del Ejército de Estados Unidos a México

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de Donald Trump puede insistir en proponer que el Ejército de Estados Unidos entre a México para combatir a los cárteles de la droga, pero advirtió que eso no está sobre la mesa ni a discusión.

Esto, en medio de la próxima firma del Acuerdo de Seguridad entre México y Estados Unidos.

"Lo dije hace mucho tiempo, que el presidente (Donald) Trump sí en una llamada me planteó que pudiera entrar el Ejército de Estados Unidos y le dije que no, que eso no, que eso no estaba sobre la mesa, ni estaba a discusión, y él no entendió. Pueden insistir de nuevo, pero no está sobre la mesa ese tema", dijo.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que con el gobierno estadounidense hay otras formas de colaboración y coordinación "sin subordinación" y respetando la soberanía de México.

"En cambio, pues hay otras formas de colaborar, de coordinarnos, hay información que pueden proporcionarnos, información que nosotros podemos proporcionarles a ellos, en un esquema de colaboración sin subordinación y respetando nuestra soberanía", agregó.