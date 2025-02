Se reúne Claudia Sheinbaum con IP tras pausa en aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum se reúne este martes con representantes de la iniciativa privada, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para pausar, por un mes, la aplicación de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos.

La Mandataria federal explicó que, durante el encuentro en Palacio Nacional, se dará seguimiento al denominado Plan México, con el que se pretende impulsar el desarrollo, fomentar las inversiones, fortalecer las cadenas productivas, disminuir las importaciones de Asia y generar las mejores condiciones para la relocalización de empresas.

Explicó que la reunión fue convocada por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, desde antes del diálogo telefónico que sostuvo ayer con Donald Trump, para acordar la instalación de grupos de trabajo de alto nivel en materia de seguridad y comercio.

"Hoy tenemos una reunión, la habíamos planeado por si también permanecían los aranceles, para hablar con el sector empresarial y ahora, afortunadamente, tenemos este mes para trabajar y construir este acuerdo y, al mismo tiempo, pues seguir el camino del plan para nuestro País", manifestó.

"Lo que queremos ahora es que muchas cadenas productivas se produzcan aquí y eso hay que hacerlo con los empresarios Nacionales con empresas extranjeras como lo haríamos con ciertos objetivos, cuánto queremos disminuir de importaciones en un sector en otro y también con objetivos de producción nacional por ejemplo".

Sheinbaum insistió en que México no quiere que se impongan aranceles y se pronunció en favor del fortalecimiento del T-MEC, en sociedad con Estados Unidos y Canadá.

"Nosotros queremos que no haya aranceles no solamente un mes, sino que haya no aranceles. Es una negociación que inicia ahora con mucha más fortaleza con el Gobierno del Presidente Trump", expresó.

"Él habla de que no quiere que se exporte tanto de México a Estados Unidos, nosotros decimos que es la fortaleza de América del Norte y del tratado que tenemos, pero es parte de lo que se va a platicar y nosotros queremos que permanezca porque ha sido benéfico para los tres países".