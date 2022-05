Acuerdan ordenar el sistema aeroportuario

"Se acordó ordenar el sistema aeroportuario de la Ciudad de México", señaló sin dar más detalles.

La reunión se realizó a las 16:00 horas y duró aproximadamente una hora.

A la reunión acudieron Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de de Transporte, Andrés Conesa, director de Aeroméxico, y mandos militares.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habría una reunión en la Segob para analizar la problemática del espacio aéreo.

El sábado se registró un incidente luego de que un controlador aéreo diera la instrucción a un piloto de aterrizar pese a que una aeronave se encontraba en la pista.

CASTIGAN A CONTROLADORES

José Francisco Molina, un controlador con 40 años de experiencia, fue cambiado de su horario habitual de trabajo al horario nocturno como un "correctivo" para cambiar su opinión sobre las deficiencias operativas en el Centro de Control Mazatlán, Sinaloa.

"No te estoy diciendo que es un castigo, es un correctivo, porque vas a aprender mucho en la noche", le dijo Juan Pablo San Ramón, jefe del Centro, cuando el trabajador le preguntó la razón del cambio de turno.

"Necesitas ver el turno de la noche para ver cómo opera, para que cambies tu forma de pensar", agregó el jefe en una grabación de la conversación, de la que REFORMA tiene copia.

"Han puesto medidas que perjudican la operación del centro de control. La verdad no lo había visto nunca, en ninguna administración, porque eso de no cubrir a la gente que falta a mi se me hace que pone en riesgo la operación del centro", dijo el trabajador.