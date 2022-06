Acudirá canciller Ebrard a la Cumbre de las Américas

{"quote":"Respecto a Cuba, insistiremos en que el bloqueo es inhumano, contrario a la dignidad humana, ineficaz y ha sido condenado por todos los países que estamos ahí, que vamos a estar en la Cumbre, todos votamos en contra salvo la derecha de Estados Unidos, entonces lo vamos a reiterar e insistir". Marcelo Ebrard, canciller de México"}

En nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, y en la sesión plenaria del próximo viernes exhortará a poner fin al bloqueo económico que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Cuba en las últimas seis décadas.

"Respecto a Cuba, insistiremos en que el bloqueo es inhumano, contrario a la dignidad humana, ineficaz y ha sido condenado por todos los países que estamos ahí, que vamos a estar en la Cumbre, todos votamos en contra salvo la derecha de Estados Unidos, entonces lo vamos a reiterar e insistir", indicó Ebrard en una conferencia de prensa.

Ayer, López Obrador confirmó que no asistiría a la cumbre porque la administración de Joe Biden mantuvo su decisión de no invitar a Los Ángeles a todos los gobiernos de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela –bajo el argumento de que sus regímenes no cumplen con la carta democrática americana–, por lo que Ebrard acudirá a la cumbre en su nombre, acompañado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

El anuncio de López Obrador fue celebrado por el gobierno de Cuba y por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y fue ampliamente cubierto por la prensa de Estados Unidos como un desaire al gobierno anfitrión. Preguntado al respecto, Ebrard sostuvo hoy que "la relación bilateral que tenemos hoy con Estados Unidos está muy buena, muy extensa", y recordó: que Biden invitó López Obrador a una visita de Estado en julio, "entonces tendremos una reunión en Washington para temas bilaterales entre México y Estados Unidos".

POSITIVA RELACIÓN

"La relación bilateral es positiva, y va a seguir siendo así; no esperamos un cambio en ello", insistió, y agregó que su llamado a terminar el bloqueo tampoco degradará la relación, pues ha sido la postura de México desde 1962.