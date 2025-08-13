Va FGR contra ¡su contralor!

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de un operativo con elementos de Seguridad Institucional, la Fiscalía General de la República removió a Arturo Serrano Meneses como titular de su Órgano Interno de Control (OIC), y a nueve mandos de su equipo de colaboradores, por presuntos actos de corrupción.

Fuentes federales confirmaron que el pasado viernes agentes de seguridad y fiscales federales llegaron a la sede del OIC, en Periférico Sur 2836, edificio 101, en la colonia Tizapán San Ángel, y notificaron a los responsables de instruir los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Extraoficialmente, fuentes cercanas al caso dijeron que por lo menos desde abril existían carpetas de investigación contra Serrano y los ahora ex funcionarios por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves, entre otros ilícitos.

El 30 de abril de 2019, Serrano se convirtió en el primer titular del OIC de la FGR, designado por la Cámara de Diputados por un periodo de cuatro años, luego de que ese organismo, al igual que la Fiscalía, también fuera dotado de autonomía constitucional.

El 1 de mayo de 2023, tras concluir su mandato, Serrano fue ratificado en el cargo por la Cámara baja por un nuevo mandato que concluiría hasta el 30 de abril de 2027 y que ahora ha quedado trunco.

Los informes recabados señalan que, además de Serrano Meneses, también fueron removidos Martín Javier Morales Ramírez, su secretario particular; José María Peña Domenech, secretario Técnico; y Carlos Enrique Rascón Yrízar, titular del Área de Responsabilidades.

También, Josué Roberto Crespi Galicia, titular de Denuncias e Investigaciones; Sergio Agustín Taboada Cortina, titular de la Unidad de Control y Evaluación; y José Alzati Cambrón, ahora ex jefe de la Unidad de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados.

Además, Héctor Manuel Montes Gaytán, responsable de la Unidad de Auditoría Interna; Alejandro Vélez Walter, titular de la Unidad Jurídica, Contenciosa y de Evolución Patrimonial; y Javier Maldonado Pierrette, coordinador Administrativo.

Según las fuentes consultadas, la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, presidida hasta marzo de este año por Serrano, ya fue objeto de revisión por presuntas irregularidades en el manejo de información pública y protección de datos personales.

De octubre de 2011 a febrero de 2012, Serrano fue el encargado de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la entonces PGR.

AUDITOR AUDITADO

Trayectoria como Contralor:

- Delegación Poniente del ISSTE (2009 - 2010)

- Instituto Nacional para Adultos Mayores (2010 - 2011)

- Fiscalía Anticorrupción en PGR (2011 - 2012)

- Cofepris (2012 - 2013)

- Director de Asuntos Jurídicos en Telecom (2013 - 2019)

- Titular de la OIC en FGR (2019 - hasta el viernes pasado)